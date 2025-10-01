«Верим, что Доронина нас защитит»: сотрудники МХАТа надеются на помощь президента театра

Сотрудники МХАТа надеются на помощь Татьяны Дорониной после увольнения Кехмана. Об этом сообщает Kp.ru.

29 сентября стало известно об увольнении гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. Напомним, театральный режиссер находится под следствием по обвинению в растратах бюджетных средств при реконструкции.

В театре после увольнения Кехмана понадеялись на помощь президента учреждения Татьяны Дорониной.

«Татьяна Васильевна переживает, что театр находится в упадке. То к нам пришли Бояков с Прилепиным, то Кехман… Как будто над МХАТом поставили эксперимент на выживание. Мы верим, что Татьяна Васильевна нас защитит. Мы до сих пор чувствуем её поддержку», — рассказал источник.

По словам сотрудников театра, из-за затянувшегося ремонта здания они до сих пор не работают.

«Для зрителей — нет. Для сотрудников театр открыт. Кто-то даже репетирует. Уже почти год репетирует спектакль „Женщины Есенина-2“, режиссер Галина Полищук», — сообщили в театре.

Ранее мы писали о том, что 92-летняя Татьяна Доронина решила больше не возвращаться на театральную сцену.