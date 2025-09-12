«Этот факт надо принять»: Татьяна Доронина больше никогда не вернется в театр

Президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, которой 12 сентября исполнилось 92 года, никогда больше не выйдет на сцену родного театра. Об этом сообщил источник NEWS.ru.

По его словам, Доронина в курсе всех событий, она пристально следит за всем, что происходит в учреждении и даже консультирует начинающих актеров и дает онлайн-уроки.

«Доронина больше не выйдет на сцену, и этот факт надо принять. Это ее осознанный выбор, который надо уважать», - сказал собеседник портала, добавив, что актриса не страдает от одиночества вдали от театра.

В настоящее время, по его словам, Татьяна Доронина проживает в своей шикарной квартире на Фрунзенской набережной в Хамовниках.

«Она ни о чем не сожалеет, а только радуется жизни», - заверил источник.

Он также отметил, что актриса, несмотря на преклонный возраст, много читает, слушает аудиоспектакли и смотрит на Москву-реку из окна своей квартиры.

Ранее сообщалось, что последние три года Доронина живет в Геронтологическом центре. За ней ухаживают шесть медсестер. Актрисе оказывают необходимую медпомощь, делают массаж. Для проживающих там доступны библиотека, киноконцертный зал, бильярдные.