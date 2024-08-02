Верили в знаки: певица Сати Казанова раскрыла пол будущего ребенка

Недавно Сати Казанова удивила поклонников радостной новостью — певица ждет первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. На протяжении семи лет артистка не могла забеременеть, но наконец-то она станет мамой. Супруги провели гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.

Гендер-пати прошла на Родине певице, в Нальчике. В трогательный момент рядом с Сати и ее супругом были родители и сестра артистки. Родные мужа-итальянца присутствовали на мероприятии по видеосвязи.

Про пол будущего ребенка знала только сестра экс-участницы группы «Фабрика» Марианна. Она хранила конверт и незадолго до гендер-пати отнесла его кондитеру, который испек торт с цветной начинкой.

Певица призналась, что ждет девочку, хотя всегда видела себя матерью сына. Когда Сати узнала о беременности, ей уже стало без разницы, какого пола будет ребенок. Однако певица видела знаки, которые ей дали ответ. 14 февраля, когда артистка увидела две полоски на тесте, праздновался день чествования Богини Сарасвати, а в день гендер-пати в христианской традиции отмечали день явления Богородицы в Фатиме.

«Мы с мужем верно считали эти „совпадения“ — знаков нам было достаточно, чтоб в сердце знать: у нас будет дочь», — приводит слова Сати StarHit.

Ранее певица рассказала, что пыталась забеременеть на протяжении семи лет. Исполнительница не прибегала к современным методам, в итоге все произошло естественным путем.