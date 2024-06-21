Певица Сати Казанова рассказала, каким образом забеременела после семи лет попыток

41-летняя певица Сати Казанова рассказала, что пыталась забеременеть семь лет. Исполнительница не прибегала к современным методам, в итоге все произошло естественным путем.

Подробностями она поделилась с сайтом Kp.ru.

«Действительно, это заняло семь лет, но никогда не опускались руки…», - призналась Казанова. К сложившейся ситуации Сати и ее муж относились спокойно – супруги были уверены: если суждено, то будет.

На вопрос журналиста издания, забеременела ли она естественным путем, певица сказала: «Да, все произошло естественно, и я счастлива, что именно так».

Она призналась, что вряд ли бы стала прибегать к современным методам. Казанова объяснила: желание стать матерью созревало годами.

«А когда наступил пик, то все произошло естественным путем», - поделилась певица.

По словам артистки, беременность протекает «гладко», но «есть некоторые особенности». Сати напомнила о своем возрасте и отметила, что является веганкой.

«Отсюда могут возникать нюансы», - поделилась она и добавила, что забеременела, по ее мнению, в самом лучшем состоянии.

Иногда певица чувствует слабость, падает давление. В такие моменты она старается больше лежать, чтобы восстановиться.

Артистка продолжает работать, несмотря на интересное положение. 8 августа состоится ее акустический концерт перед уходом в декрет.

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