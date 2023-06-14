Верила в него и купила квартиру: продюсер рассказал, как Челобанов обошелся с Пугачевой

Певица Алла Пугачева помогала многим артистам, хоть и отрицала свое влияние. Один из таких примеров – композитор, аранжировщик и певец Сергей Челобанов. Примадонна верила в него и даже купила квартиру, но тот интересным образом обошелся с певицей. Подробности рассказал продюсер Игорь Бухов.

В последние годы Челобанов жил в Саратовской области. Он сошелся с местной певицей, растил общего сына. Недавно музыкант стал выпивать и гулять, как когда-то. Женщина выпроводила его, и Челобанов уехал к матери. Однако накануне 9 мая мать скончалась. Музыкант остался один в квартире и стал прикладываться к бутылке.

Бухов рассказал, что когда-то Примадонна сыграла важную роль в карьере Челобанова. Он попал к ней в театр песни, поработав в «Интеграле» Бари Алибасова. Так начался взлет его карьеры.

Однако Челобанов продолжал пить и работал недобросовестно. Это вызвало гнев Пугачевой. По окончании контракта, который был заключен на три года, певица не стала его продлять. Да и сам Челобанов признавался, что ему неинтересен театр Пугачевой. В итоге их дороги разошлись, а вместе с тем от композитора ушла былая слава.

Ранее мы писали, что певец Прохор Шаляпин отказался считать Примадонну великой певицей после ее переезда в Израиль. Вместе с тем он отметил, что Пугачева – яркая личность.