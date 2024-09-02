«Верила и надеялась»: Ксения Собчак отреагировала на сокращение срока своим сотрудникам

Ксения Собчак заявила, что ждет УДО своих сотрудников после смягчения приговора. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

2 августа прошло очередное заседание суда по апелляции сотрудников Ксении Собчак, работавших в ее Telegram-канале. Кириллу Суханову и авторам канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву сократили срок заключения на 2 года.

На эту новость отреагировала Ксения Собчак, которая заявила, что вскоре журналисты смогут выйти на свободу.

«Я верила и надеялась, что сроки уменьшат. Слава Богу, что так. После минусования времени в СИЗО, будем ждать УДО», — написала она.

Ранее телеведущая в своем канале сообщала, что сегодняшнее заседание в суде может стать переломным.

«Сегодня очень важный день — апелляция по делу Кирилла, Тамерлана и Ариана. Я очень надеюсь, что этот день станет переломным», — писала она.

Напомним, Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева обвиняют в вымогательстве из-за постов в Telegram-каналах. Изначально их приговорили к 7 и 7,5 годам колонии.

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