Адвокат рассказал, какой срок тюремного заключения грозит Дурову

Задержанному в парижском аэропорту миллиардеру Павлу Дурову грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Защитник пояснил, что Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения — во Франции, в отличие от США, приговоры не суммируются.

Основателю Telegram предъявили множество обвинения в различных преступлениях. Но наиболее серьезным из них, по словам адвоката, является незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Максимальное наказание за это правонарушение составляет 10 лет тюремного заключения.

Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, когда он приземлился на частном самолете. Бизнесмена поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. 28 августа предпринимателя отпустили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро.

Напомним, на период следствия у миллиардера забрали все паспорта, которые были у него при себе в момент задержания. Теперь у него нет возможности покинуть Францию морским, воздушным или наземным путем.