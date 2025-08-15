«Верил, что ссоры — это происки темных сил»: победителя «Битвы экстрасенсов» обвинили в абьюзе

В окружении певицы Svetlaya – бывшей солистки группы Filatov&Karas – рассказали, что она стала жертвой абьюза победителя «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова. Оказалось, что артистка встречалась с магом, но не смогла мириться с психологическим насилием. Об этом сообщает StarHit.

Со слов источников, роман Волхова и Светланы Афанасьевой был бурный, но быстро закончился из-за действий экстрасенса. Друзья певицы признались, что в отношениях было слишком много магических способностей Дмитрия, и это выматывало его возлюбленную.

«Дмитрий буквально жил в мире духов. Он мог сорвать свидание из-за плохого расположения планет или обвинить домового в том, что сгорел ужин. Постоянные попытки „снять сглаз“, который только он же и видел, бесконечные ритуалы очищения пространства. Все это изматывало Свету. Но бойфренд искренне верил, что их ссоры — это происки темных сил или результат порчи, наведенной неустанными завистниками», - заявили в окружении пары.

Точку в отношениях Светлана поставила, когда Дмитрий «перешел границы». Однако, что именно произошло, не уточняется. Артистка тоже отказалась делиться подробностями романа и расставания с экстрасенсом. Она лишь отметила в разговоре с журналистами, что никому не пожелает такого опыта.

