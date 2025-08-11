«Летал в отпуск с другом, без нее»: звезда «Слова пацана» Слава Копейкин расстался с возлюбленной

Актер Слава Копейкин, получивший известность после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», расстался со своей возлюбленной Яной Енжаевой. Они были вместе больше года. Подробности выяснил сайт Kp.ru.

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова принес Славе большую популярность. Поклонницы мечтали познакомиться с ним, о чем сам актер рассказывал журналистам. Однако в 2024 году Копейкин разочаровал всех фанаток, сообщив, что у него появилась любимая девушка. Сердце артиста покорила 30-летняя звезда «Молодежки».

На протяжении года актеры посещали светские премьеры и публиковали фото в социальных сетях. Однако в последнее время их перестали видеть вместе. Как сообщили СМИ в окружении пары, Слава и Яна решили расстаться.

«Сейчас Слава и Яна не вместе. Недавно он летал в отпуск с другом, без нее. Хотя раньше они были не разлей вода, везде вместе. Неясно, что там произошло, но сейчас они не встречаются», - поделились источники.

Отметим, что сами актеры информацию о расставании пока не прокомментировали.

