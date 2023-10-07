Вере Брежневой придется покинуть виллу в Тоскане, в которой она жила последние годы

Певица Вера Брежнева лишилась элитной недвижимости за миллионы евро в Италии. Все из-за развода с композитором Константином Меладзе. Адвокат Андрей Алешкин рассказал Woman.ru, что исполнительница потеряет заграничное жилье после расставания с мужем.

Одним из активов, на который певица не сможет претендовать после бракоразводного процесса, является вилла в Тоскане. В ней исполнительница жила последние годы. Все дело в том, что недвижимость за границей была приобретена еще до свадьбы. Есть вероятность, что Константин купил виллу будучи холостяком или женатым на Яне Сумм. Исходя из этого — Вера вряд ли сможет претендовать на итальянское жилье. Информации о брачном договоре между Меладзе и Брежневой, которая бы раскрыла детали раздела имущества, пока никакой нет.

Всего у бывших супругов имеются два дома в Италии. Один из них расположен на курорте Форте-дей-Марми. Еще один — в окрестностях озера Гарда. Каждый из домов оценивают примерно в 2 миллиона евро.

Ранее Брежнева подтвердила слухи о расставании с композитором. Поклонники певиц долгое время подозревали, что ее брак с Меладзе находится на грани распада. Вместе они прожили 8 лет.