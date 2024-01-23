«Вера мамы и папы»: кто помог Владимиру Машкову стать актером
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Вера родителей помогла Владимиру Машкову стать актером. О своем пути в профессию худрук Московского театра Олега Табакова рассказал в интервью Пятому каналу.
Родители 60-летнего Владимира Машкова были артистами Новокузнецкого кукольного театра. И они поддержали сына в желании пойти по их стопам.
«Просто в определенный период времени я решил попробовать, потому что вера папы и мамы в меня была велика. Я поехал пробоваться и сразу столкнулся с тем, что меня не взяли. Но я не потерял энтузиазма», — рассказал Машков.
Актер окончил Новосибирское театральное училище. Он отмечает, что там были замечательные педагоги и товарищи.
Ранее актер Владимир Машков стал президентом театральной премии «Золотая маска». Подробности читайте в этом материале.