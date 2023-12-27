Актер Владимир Машков стал президентом театральной премии «Золотая маска», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт СТД.

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Владимир Машков занял еще один пост — теперь он является президентом театральной премии «Золотая маска». Вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок.

Напомним, в конце августа 2023 года в СТД приняли решение выйти из состава АНО Премия и фестиваль «Золотая маска» и создали свою дирекцию театральный премии.

Ранее Владимир Машков заявлял о необходимости вернуть доверие к премии «Золотая маска» среди театральных деятелей и спонсоров. Он предложил «переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты Союза театральных деятелей».

Отмечается, что на заседании секретариата СТД было поддержано предложение Машкова о подготовке празднования в 2026 году 150-летия Союза театральных деятелей.

Ранее мы писали о том, что 56-летний актер Александр Лазарев назначен главным режиссером ЦАТРА.