Вера Брежнева впервые отреагировала на выход песни Константина Меладзе о разводе: погрузилась в грусть
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Певица Вера Брежнева не пропустила релиз песни бывшего мужа Константина Меладзе, в котором он рассказал об их разводе. Артистка опубликовала в личном блоге их совместное фото, причем в черно-белом цвете.
В конце октября братья Меладзе выпустили совместную песню, автором которой стал старший из них. В тексте Константин раскрыл свои чувства после расставания с женой и даже намекнул, что именно он стал инициатором разрыва отношений. Примечательно, что это первые комментарии композитора о разводе, так как до этого высказывалась только Брежнева.
По всей видимости, экс-супруги смогли остаться все же друзьями, потому что Вера решила поддержать Константина. Она показала поклонникам их снимок, сделанный еще в браке, а также сопроводила его песней бывшего мужа.
Поклонники артистки посчитали, что трек Меладзе заставил Брежневу погрузиться в воспоминания, и теперь она грустит. Вероятно, певица так и не смогла полностью восстановиться после развода.
Ранее Альбина Джанабаева намекнула, что Веру Брежневу вычеркнули из семьи Меладзе.