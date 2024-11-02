НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 ноября 2024, 09:43
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Вера Брежнева впервые отреагировала на выход песни Константина Меладзе о разводе: погрузилась в грусть

Вера Брежнева опубликовала фото с экс-мужем после выхода его песни о разводе.
Вера Брежнева впервые отреагировала на выход песни Константина Меладзе о разводе: погрузилась в грусть

© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Певица Вера Брежнева не пропустила релиз песни бывшего мужа Константина Меладзе, в котором он рассказал об их разводе. Артистка опубликовала в личном блоге их совместное фото, причем в черно-белом цвете.

В конце октября братья Меладзе выпустили совместную песню, автором которой стал старший из них. В тексте Константин раскрыл свои чувства после расставания с женой и даже намекнул, что именно он стал инициатором разрыва отношений. Примечательно, что это первые комментарии композитора о разводе, так как до этого высказывалась только Брежнева.

По всей видимости, экс-супруги смогли остаться все же друзьями, потому что Вера решила поддержать Константина. Она показала поклонникам их снимок, сделанный еще в браке, а также сопроводила его песней бывшего мужа.

Вера Брежнева впервые отреагировала на выход песни Константина Меладзе о разводе: погрузилась в грусть

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники артистки посчитали, что трек Меладзе заставил Брежневу погрузиться в воспоминания, и теперь она грустит. Вероятно, певица так и не смогла полностью восстановиться после развода.

Ранее Альбина Джанабаева намекнула, что Веру Брежневу вычеркнули из семьи Меладзе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Вера Брежнева
Константина Меладзе
развод
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