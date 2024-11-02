Вера Брежнева впервые отреагировала на выход песни Константина Меладзе о разводе: погрузилась в грусть

Певица Вера Брежнева не пропустила релиз песни бывшего мужа Константина Меладзе, в котором он рассказал об их разводе. Артистка опубликовала в личном блоге их совместное фото, причем в черно-белом цвете.

В конце октября братья Меладзе выпустили совместную песню, автором которой стал старший из них. В тексте Константин раскрыл свои чувства после расставания с женой и даже намекнул, что именно он стал инициатором разрыва отношений. Примечательно, что это первые комментарии композитора о разводе, так как до этого высказывалась только Брежнева.

По всей видимости, экс-супруги смогли остаться все же друзьями, потому что Вера решила поддержать Константина. Она показала поклонникам их снимок, сделанный еще в браке, а также сопроводила его песней бывшего мужа.