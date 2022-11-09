«Вера Брежнева сломалась»: уехавшая из страны артистка вновь запела на русском языке

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор певица перестала выходить на связь, и только позже появилась информация, что Брежнева теперь живет в Италии. В чужой стране артистка неожиданно ощутила связь с корнями и решила завоевать украинскую аудиторию.

Пару месяцев назад Вера вернулась в социальные сети и анонсировала старт своей новой музыкальной карьеры под псевдонимом Vera. Исполнительница представила свою новую песню «Вышиванка», которую исполнила на украинском языке. В сети после появления видео записи трека на Брежневу полился хейт. Не сдерживались в высказываниях и отечественные знаменитости. Блогер Мария Погребняк иронично написала в своем блоге: «Как легко Вера Брежнева переобулась. Раньше и слышать не хотела, что является украинской певицей, а сейчас с листа на мове петь пытается».

Кроме того, Вера Брежнева стала публиковать посты в личном блоге на украинском языке и даже пыталась записывать разговорные сторис с использованием украинских слов. Однако певицу хватило ненадолго. Сегодня в сети появилось видео с репетиции исполнительницы, где она вновь стала петь на русском языке, позабыв про «корни». Отмечается, что Брежнева готовится к концерту в Риге.

Бизнесвумен Мария Погребняк не удержалась от колкого комментария в адрес певицы и в этот раз. «Вера Брежнева сломалась, петь с листочка на украинском сложно и не интересно, поэтому снова в ходу русский язык», - посмеялась блогер в телеграмм-канале.

К слову, сама Вера Брежнева сейчас проходит непростой период в своей жизни. В социальных сетях девушка делилась, что полностью переосмысливает свои отношения и творчество. В своих высказываниях певица также затронула тему слухов о разводе с супругом Константином Меладзе.