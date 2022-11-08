Сбежавшая из России Вера Брежнева выступила с заявлением после новостей о разводе с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева уехала из страны после начала СВО. Сначала появилась информация, что экс-солистка группы «ВИА Гра» находится в Польше, но позже стало известно, что она живет в Италии. В то же время стали всплывать новости о том, что между Брежневой и ее супругом Константином Меладзе накалились отношения. Разные взгляды на ситуацию в мире привели ко множественным ссорам, а в дальнейшем и к расставанию пары.

Долгое время певица не появлялась в социальных сетях, но недавно вновь возобновила связь с поклонниками, рассказав, как ей живется в новых обстоятельствах. «С одной стороны, учусь жить заново, с другой, есть опыт, знания, привычки, паттерны. Все смешалось. Но сейчас прислушиваюсь ко всем новым ощущениям. По-другому чувствую музыку. Но очень хочу ею делиться», - рассказала артистка в своем блоге.

Однако относятся ли эти слова к ее супругу – Вера Брежнева не уточнила. Напомним, что после слухов о разводе звездная пара никак не прокомментировала свои нынешние отношения. Правда, домысли опровергли личный помощник Константина Меладзе и его бывшая супруга Яна Сумм. По их утверждениям, с артистами сейчас очень трудно связаться, но у них все в порядке.

Отметим, что в социальные сети Вера Брежнева вернулась не просто так, а чтобы рассказать поклонникам о возобновлении своей творческой карьеры. Певица выпустила новую песню «Вышиванка», которую исполнила на украинском языке. Российские фанаты и отечественные деятели культуры раскритиковали Брежневу за трек, указав на то, что она «быстро переобулась». Ранее артистка говорила, что не считает себя украинской певицей и никогда не исполняет песни на украинском языке.