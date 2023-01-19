Вера Брежнева рассказала об ухудшении здоровья после сообщений о разводе с Константином Меладзе
«Болит всё»: Вера Брежнева сообщила об ухудшении здоровья.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певица Вера Брежнева сообщила об ухудшении здоровья. Сегодняшнее состояние артистка описала фразой «болит всё».
Она призналась: «У меня эмоциональное состояние очень сказывается на теле».
Брежнева «лечится» с помощью растяжки, дыхания и «чистого питания».
«Но больше всего в такое время хочется объятий и на ручки», - подчеркнула она.
Обниматься к певице пришла собака по кличке Дейзи, которая, как считает Брежнева, «почувствовала» ее состояние.
«А еще расцвел цветок… Тоже порадовал», - заключила артистка.
В 2022 году появились многочисленные сообщения о разводе Брежневой и продюсера Константина Меладзе, которые 7 лет жили в браке. Пара никак не комментировала эту информацию. В начале января Брежнева заявила, что начинает жизнь с чистого листа.