Вера Брежнева рассказала об ухудшении здоровья после сообщений о разводе с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева сообщила об ухудшении здоровья. Сегодняшнее состояние артистка описала фразой «болит всё».

Она призналась: «У меня эмоциональное состояние очень сказывается на теле».

Брежнева «лечится» с помощью растяжки, дыхания и «чистого питания».

«Но больше всего в такое время хочется объятий и на ручки», - подчеркнула она.

Обниматься к певице пришла собака по кличке Дейзи, которая, как считает Брежнева, «почувствовала» ее состояние.

«А еще расцвел цветок… Тоже порадовал», - заключила артистка.

В 2022 году появились многочисленные сообщения о разводе Брежневой и продюсера Константина Меладзе, которые 7 лет жили в браке. Пара никак не комментировала эту информацию. В начале января Брежнева заявила, что начинает жизнь с чистого листа.