«Простить и отпустить»: Вера Брежнева заговорила о жизни без Константина Меладзе

Уже долгое время Вера Брежнева и Константин Меладзе не появляются вместе. Артистка после февральских событий 2022 года улетела в Италию, а ее муж исчез в принципе и перестал выходить на связь. Тем временем экс-солистка «ВИА Гры» постоянно делится в личном блоге неоднозначными высказываниями, выходит в свет без обручального кольца, что наводит поклонников на мысли, что звездные супруги если еще не расстались, то очень близки к разводу.

Недавно Константин Меладзе неожиданно объявился в Германии, куда прилетел ради концерта Валерия Меладзе в Берлине. Братья весело проводили вместе время, однако рядом с ними не были замечены их жены. Да и в Новый год они не опубликовали новых публикаций вместе с избранницами.

Однако, несмотря на все домыслы поклонников, ни Брежнева, ни ее супруг развод никак не комментируют. Правда, сама Вера вдруг заявила на своей странице в социальной сети, что начинает жить с чистого листа. И это касается всех аспектов. Она перечислила свои установки на 2023 год, и среди них было «простить и отпустить». Многие поклонники приравняли эти слова к ее супругу и посчитали, что таким образом Брежнева сообщила, что восстанавливается после разлуки с Константином. Также она написала, что отныне отказывается от привычки «быть хорошей и удобной девочкой».

Пока неизвестно, состоится ли скоро звездный развод или же супруги вновь воссоединяться. Но фанаты уверены – в паре действительно происходит что-то неладное. А известный блогер Лена Миро вообще заявила, что оба брата Меладзе уже давно расстались со своими женами, а не афишируют это, потому что еще не нашли им замены.