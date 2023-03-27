Вера Брежнева призналась в обмане поклонников: певица больше не смогла скрывать очевидное

Вера Брежнева уже больше года живет за границей. Первое время после переезда она пребывала в депрессии и не занималась творчеством, однако спустя несколько месяцев неожиданно объявилась в Сети и заявила, что теперь начинает заново строить карьеру под псевдонимом Vera. Новые песни экс-солистки «ВИА Гры» ориентированы в основном не на российскую аудиторию, так как исполняются на украинском языке. Правда, слушателей у вокалистки заметно поубавилось, но это ее, по всей видимости, не смущает, так как она все продолжает выпускать треки.

На своей странице в социальной сети Брежнева поделилась с поклонниками новостью о том, что у нее вышла новая композиция и клип к ней. В ролике певица предстала в совершенно необычном для себя образе – она стала брюнеткой и обрезала волосы под каре. Привыкшие к эффектной блондинке фанаты атаковали ее вопросами по поводу смены имиджа. И Вера призналась, что другой прической хотела показать внутренние метаморфозы, которые в ней произошли. Ответ вполне устроил ее аудиторию, ведь в песне как раз и поется о своего рода перерождении. Вот только все оказалось не так просто.

Выяснилось, что артистка обманула поклонников и на самом деле ничего в себе не меняла, а лишь использовала парик для съемок. По ее словам, около полугода она думала над тем, чтобы стать брюнеткой с короткой стрижкой, вот только в итоге не решилась и воспользовалась услугами гримеров.

«Я полгода хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если хочется?! Правильно, найти классный парик», - рассказала Вера своим фанатам.

Теперь пользователи Сети гадают – были ли внутренние метаморфозы Брежневой такими же фальшивыми, как и ее «новый образ».

Ранее стала известна возможная причина расставания Веры Брежневой и Константина Меладзе.