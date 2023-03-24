Разбежались по сторонам: в Сети назвали возможную причину расставания Брежневой и Меладзе

Вера Брежнева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица перебралась в Италию и там строит новую жизнь. В личном блоге артистка довольно активно рассказывает об успехах музыкальной карьеры, но вот про брак с Константином Меладзе ничего не слышно. Вот почему в Сети активно обсуждают развод супругов. И, к слову, на днях Вера только укрепила эти домыслы.

Так, знаменитость выпустила новую песню, и в качестве ее автора указала не Константина, а другого человека. Подобное вызвало множество вопросов со стороны публики, поскольку раньше именно супруг Брежневой писал для нее все композиции. Несмотря на ярый интерес общественности, артистка никак не комментирует ситуацию с ее личной жизнью.

Кроме того, о разладе знаменитостей пишет и издание StarHit. По версии журналистов, между возлюбленными произошел конфликт на фоне политических разногласий. Сообщается, что Вера и Константин находятся по разным сторонам во многих дискуссионных вопросах. Такой же позиции придерживаются и сотрудники СМИ других стран.

Ранее мы писали о том, что Брежнева показала архивное фото 2020 года и заявила о начале новой жизни. Артистка заинтриговала высказыванием о том, что «как раньше уже не будет».

Не менее интересна та история, в которой выяснилась дальнейшая судьба спровоцировавшего скандал брата Чулпан Хаматовой. Напомним, что недавно стало известно об участии Шамиля в постановке в Риге. Молодой человек сыграет в спектакле «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Узнав об этом, руководство «Современника», в котором актер долгое время служил, вынесло вердикт о продолжении сотрудничества с ним.