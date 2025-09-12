НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 сентября 2025, 11:12
Вера Брежнева после хейта из-за лишнего веса показала фигуру в сером комбинезоне

© Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева после критики ее располневшей фигуры стала активно заниматься спортом и похвасталась заметным преображением. 43-летняя артистка опубликовала в личном блоге снимок, на котором запечатлена в обтягивающем комбинезоне.

На фотографии Вера демонстрирует форму во время занятий пилатесом. Она выбрала короткий комбинезон серого цвета с открытой спиной. Костюм подчеркнул плоский живот исполнительницы и стройные ноги.

Вера также не стала скрывать, что сейчас находится в Киеве. В 2022 году она уехала из России и обосновалась в Латвии.

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Брежнева жаловалась подписчикам, что потеряла былую фигуру после «беспорядочного питания» из-за стрессов.

Сообщалось также, что жители Кишинева в Молдавии стали свидетелями того, как Вера Брежнева упала на сцене. К страшным последствиям это не привело, если не считать то, что вскрылась правда о выступлении артистки. Оказалось, что бывшая жена Константина Меладзе поет под фонограмму.

