После новостей о разрыве с Брежневой 60-летний Меладзе переключился «на студенток»

Недавно в интернете появилась информация, что Константин Меладзе расстался с Верой Брежневой, а накануне композитор лишь подкрепил эти слухи. Он выпустил песню, в которой поделился своими переживаниями и намекнул на роман с Софией Тарасовой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Кажется, 22-летняя экс-солистка «ВИА Гры» стала новой музой 60-летнего Меладзе. На фотографии к релизу музыкант обнимает девушку, а в самой композиции есть довольно неоднозначные высказывания, которые поклонники восприняли как заявление об отношениях. Важно отметить, что трек был записан дуэтом с Тарасовой.

Некоторые фанаты осудили Константина Меладзе, напомнив про юный возраст Софии.

«Она же ему в дочки годится», «Старый уже, а все на студенток засматривается», –отмечают пользователи Сети.

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