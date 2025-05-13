«Каждые два месяца новый бойфренд»: Вера Брежнева высказалась о личной жизни

Певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о своей бурной личной жизни. Она пошутила в беседе с журналистами из Узбекистана, что у нее каждые два месяца новый бойфренд и посмеялась.

Исполнительница редко дает интервью, а тем более высказывается об отношениях. После развода с продюсером Константином Меладзе ее несколько раз видели с мужчинами. А с одним из незнакомцев она даже публиковала фото в соцсетях, но не показывала его лица.

Поклонники пришли к выводу, что у Веры есть ухажеры. Она решила ответить на слухи, но в шутливой манере.

«У меня каждые два месяца новый бойфренд. Самые безумные слухи, причем реально необоснованные», — поделилась она.

Артистка отметила, что слухи окружают ее жизнь на протяжении всего творческого пути. Одна из выдумок запомнилась ей больше всего. На протяжении трех лет журналисты писали о том, что блондинка ждет ребенка.

Брежнева старается не обращать внимания на негативные сообщения о себе. Сейчас она никак на это не реагирует, но раньше могла переживать по этому поводу.

«Если я реагирую, я могу посмеяться. Мы можем командой посмеяться. У меня было время, когда я немножко подзалипала на комментарии», — призналась артистка.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева находится в поисках мужчины. Она заявила, что ей нужен узбекский принц.