Вера Брежнева одобрила обеспеченного любовника 13-летней дочери

13-летняя дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман год как встречается с парнем. Знаменитость не комментирует взрослые отношения дочери, но, по всей видимости, их одобряет.

Потенциальный зять Брежневой весьма обеспечен: живет в Италии и работает в IT-сфере. Парень возит девочку на роскошных машинах, стильно одевается и следит за собой.

В день рождения Сары он публично признался в чувствах, написав «С днем рождения, любовь моя». Также известно, что праздник Киперман встретила за романтическим ужином.

Поклонники считают, что серьезные отношения школьнице заводить не стоит: парень не показался им порядочным.

«Рано созрела, скоро Вера станет бабушкой», - убеждены они.

Некоторые фанаты считают, что дочь берет пример с матери, которая никогда не связывалась с обычными кавалерами и выбирала исключительно обеспеченных.

Ранее поползли слухи о разводе Брежневой с композитором и продюсером Константином Меладзе. Певица появилась без обручального кольца.