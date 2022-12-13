На фоне слухов о разводе с Меладзе довольная Брежнева появилась без обручального кольца

Слухи о том, что Вера Брежнева разводится с Константином Меладзе, ходят уже не первый месяц. Певица оставляет неоднозначные записи на своей странице в социальной сети и никак не комментирует отношения с супругом. Это порождает еще больше домыслов, однако поклонники артистов отмечают, что им уже и не нужно подтверждение. Все и так заметно невооруженным взглядом.

Накануне Брежнева опубликовала новую сторис, в которой сфотографировала себя в зеркале. Так как в социальных сетях певица появляется все реже, фанаты рассматривают каждую ее публикацию с двойным вниманием. И в этот раз они подметили, что на безымянном пальце экс-солистки «ВИА Гры» нет обручального кольца. Вместо него на нем красовался массивный перстень. При этом на снимке Вера выглядела крайне довольной. Пользователи предположили, что певице уже удалось справиться со всеми проблемами, «свалившимися» на ее голову, и теперь она чувствует себя счастливой.

Но отметим, что выводы делать пока рано, так как ни Брежнева, ни Меладзе о своем разводе пока не заявляли. Не так давно они опубликовывали посты в честь 20-летия музыкальной группы «ВИА Гра». Константин был немногословен, а вот Вера несколько раз поблагодарила продюсера за многолетнее сотрудничество и все, что он ей дал.

Ранее в Сети стали подозревать, что Вера Брежнева может быть беременна.