Вера Брежнева о депрессии: «Из состояния распада я начала восстанавливаться изнутри»

Вера Брежнева призналась в разводе с Константином Меладзе в своем анонсе к новому мини-альбому. Незадолго до этого певица сообщала о мучившей ее депрессии и лечении.

По ее словам, долгое время внутри нее были мрак и тишина. Певица если и улыбалась, то это была лишь маска.

Брежнева объяснила, что с депрессивным состоянием ей помогали работать специалисты. Ее «разбирали, искали свои смыслы». Помог способ находиться в моменте и благодарность, которую она проявляла ко всему, что имеет, пишет StarHit.

«Из состояния распада я начала восстанавливаться изнутри, стал появляться ресурс, а потом музыка внутри снова зазвучал», — рассказала певица.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу восемь лет назад. В то время знаменитость пела в группе «ВИА Гра».

Ранее мы писали, что Вере Брежневой придется покинуть виллу в Тоскане, в которой она проживала с мужем.