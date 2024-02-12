Вера Брежнева упустила выгодного жениха из-за Константина Меладзе

Певица Вера Брежнева из-за брака с продюсером Константином Меладзе упустила выгодного жениха. Она вышла из отношений с политиком ради продюсера. Об этом пишет «7Дней.ru».

По данным издания, после развода с бизнесменом Михаилом Киперманом Вера Брежнева начала встречаться с политиком Петром Засельским. Мужчина планировал сделать артистке предложение руки и сердца, однако в это время Константин Меладзе принял решение уйти из семьи и развелся с Яной Сумм. Тогда певица решила остаться с продюсером.

Напомним, в октябре прошлого года Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Артистка отметила, что в Сети распространяются разные причины ее развода с продюсером, но отказалась их комментировать.

«Лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле», — подчеркнула певица.

Ранее сообщалось о том, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на фоне многочисленных слухов о разводе опубликовала в соцсетях совместное фото с мужем, певцом Валерием Меладзе.