Вера Алентова рассказала о завершении карьеры

Российская актриса Вера Алентова поделилась своими мыслями о своей деятельности на сцене во время встречи с поклонниками. Она призналась, что некоторое время назад задумывалась об уходе со сцены.

По ее словам, сейчас она участвует в триумфальном спектакле «Хелена Рубинштейн» в Театре им. Пушкина. Она отметила, что играет в спектакле с удовольствием, потому что его главная героиня — удивительная личность, которая сделала себя сама.

Также Алентова играет в постановке «Семейка Краузе» и пьесе «Ложные признания». Однако недавно актрису посетили мысли об окончании карьеры.

Оказалось, что в театре начался ремонт. Вера Валентиновна расстроилась, поскольку обычно этот процесс занимает 5 лет. Учитывая возраст, Алентова подумала не дожидаться окончания ремонта и проститься со сценой.

«Мне уже 81, а тут плюс пять лет. Их же прожить надо...», — передает aif.ru слова актрисы.

Однако руководство Театра им. Пушкина сообщило, что в ноябре труппа вернется в здание на Тверском бульваре. Ремонтные работы будут совершаться днем, а вечером зрители будут смотреть спектакли. Более того, следующим летом масштабные работы снова продолжатся.

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