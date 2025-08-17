Вера Алентова объяснила, почему завидовала Олегу Табакову

17 августа один из соорганизаторов театра «Современник» Олег Табаков мог бы отметить 90-летие. Вера Алентова поделилась воспоминаниями о великом мастере и призналась, что завидовала ему белой завистью.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что все студенты мечтали попасть в «Современник», хоть и сделать это было очень непросто. Юные актеры приходили в восторг от актерских находок Табакова.

«Уже повзрослев и встретив Олега Павловича на съемочной площадке, я продолжала завидовать белой завистью его легкости, очаровательным импровизациям. В моих воспоминаниях он остался человеком-праздником — как и для моего мужа, который его боготворил», — рассказала знаменитость Газете.Ru.

Народный артист СССР скончался в марте 2018 года в результате сердечного приступа. Ему было 83 года. Легенду российского кино и театра похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее Игорь Верник рассказал, что Олег Табаков препятствовал его актерской карьере. Но все изменилось после того, как он увидел актера в постановке Машкова.