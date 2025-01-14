«В ролях меня не видел»: Игорь Верник рассказал, как Олег Табаков чуть не загубил его карьеру

Актер Игорь Верник рассказал о том, как из-за Олега Табакова долгое время сидел без ролей в театре. По его словам, мэтр не видел в нем того, кто способен воплощать на сцене и в кадре центральных персонажей.

Верник признался — Табаков любил его, ласково называл Игоряшей. Однако при этом выдающимся артистом его не считал. Поэтому, когда к нему обращались режиссеры, он отказывался давать подопечному роли.

«Как часть труппы он видел меня, но в ролях, сколько бы ему не предлагали режиссеры, меня не видел», - поделился Игорь в «Актерской студии Вадима Верника».

Отношение Табакова к актеру изменилось только после того, как к нему обратился Машков. Он захотел видеть в спектакле только Верника, и Олег Павлович не смог ему отказать. Как отметил Игорь, увидев его в постановке, режиссер заявил, что родился новый артист.

Ранее Игорь Верник рассказал, как лишился роли из-за Евгения Миронова.