Вера Алентова объяснила, почему Владимир Меньшов снимал ее в своих фильмах

Актриса Вера Алентова, сыгравшая главную роль в оскароносном фильме мужа, режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», рассказала, что после мирового успеха у их семьи появились завистники.

По ее словам, многие недоумевали, почему режиссер снимает в своих фильмах жену. Критика со стороны часто обижала актрису, но Меньшов всегда находил нужные слова, чтобы успокоить свою музу.

«Володя мне сказал: «Мне скучно снимать без тебя...». Это для меня дорогие слова, которые мне было важно услышать. Он всегда искал материал, который мне бы подошел. «Москва слеза не верит» не совсем мой, а вот «Зависть богов» был самым удачным», — рассказала Алентова программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Как подчеркнула актриса, она смогла перенять у Меньшова умение выстоять даже в самой сложной ситуации. При этом кинематографист был довольно резок на площадке и даже мог проявить резкость или жесткость.

Ранее мы сообщали, что 82-летняя актриса Вера Алентова приехала на прощание с артистом, педагогом Александром Ширвиндтом. Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что много лет играла его жену, с которой он развелся много лет назад.