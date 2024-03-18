Алентова поразила откровенным признанием на прощании с Ширвиндтом: «Я была его второй женой»

82-летняя актриса Вера Алентова приехала на прощание с артистом, педагогом Александром Ширвиндтом. Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что много лет играла его жену, с которой он развелся много лет назад.

С таким откровением артистка выступила на прощании с Ширвиндтом.

«Я всю жизнь существовала потом под ником „вторая жена“ Ширвиндта», — цитирует ее издание «ДНИ.РУ».

Алентова и Ширвиндт долгое время играли вместе в антрепризном спектакле «Чествование» театра Антона Чехова. У актрисы была роль жены, с которой он развелся много лет назад. Постановка была трогательной, и с ней артисты проехали много городов. После этого ее и стали так называть.

Алентова рассказала, что они перестали играть этот спектакль, поскольку у них не было крыши над головой. Но с Александром звезда советского кинематографа всегда оставалась на связи.

После этого артистка попрощалась с артистом.

Когда Алентова решила написать мемуары, то советовалась именно с покойным артистом.

«Он очень остроумный человек. И когда я с ним говорила о том, что тоже пишу книгу, то он мне сказал: „Ты имей в виду, что самое главное — это название!“ Подумай об этом», — приводит она слова Ширвиндта.

Вера Алентова была замужем за режиссером Владимиром Меньшовым. В 2021 году она стала вдовой.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта в результате сердечной недостаточности в возрасте 89 лет. Прощание с артистом проходит 18 марта. На церемонию приехал телеведущий Иван Ургант, Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Юлия Меньшова и другие звезды.