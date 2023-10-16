«Верь в себя»: Костомаров рассказал о словах жены, которые помогли ему выжить

Роман Костомаров появился со своей супругой Оксаной Домниной в качестве спикера в Торгово-промышленной палате, где проходила встреча, посвященная вопросам мотивации. Спортсмен рассказал, как ему удалось выжить благодаря поддержке жены и близких.

Спортсмен рассказал, что в основном его поддерживали брат, дети и супруга.

«Она поддерживала меня в больнице с самого первого дня, её туда пускали. Поддерживает её любовь и слова "Верь в себя" и "Мы пройдём этот путь вместе"», — цитирует Костомарова mk.ru.

В этот момент Оксана находилась в зрительном зале и улыбалась со слезами на глазах. Публика отметила, что жена Костомарова значительно похудела.

Сам же Костомаров появился на публике в бионических протезах. После пресс-конференции оказалось масса желающих сфотографироваться с артистом.

Среди гостей также была замечена телеведущая Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Мальчик радостно жал бионическую руку Роману.

Спортсмену ампутировали руки и кисти. Но несмотря на это, мужчина занимается в зале, поднимает гантели и даже водит машину.

Ранее Роман Костомаров сообщил о планах выйти на лед в предстоящих гастролях Авербуха. Хореограф Илья Авербух будет продолжать показывать полюбившиеся зрителям программы на льду после Нового года. У Костомарова поинтересовались, будет ли он участвовать в них.

Фигурист пережил тяжелые времена, когда попал в больницу с пневмонией. Он провел в медучреждении 175 дней, а поклонники молились за его здоровье. Из-за развившегося некроза было принято решение об ампутации на руках и ногах.