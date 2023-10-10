«Обязательно попробую выйти на лед»: фигурист Костомаров рассказал о своих планах

Фигурист Роман Костомаров рассказал, что будет продолжать принимать участие в гастролях шоу Ильи Авербуха и попробует встать на лед. Об этом сообщает РИА Новости.

Хореограф Илья Авербух будет продолжать показывать полюбившиеся зрителям программы на льду после Нового года. У Костомарова поинтересовались, будет ли он участвовать в них.

«Я буду тоже принимать участие в качестве не столько как фигуриста, хотя, конечно, обязательно попробую выйти на лед. Мы здесь в Сочи полтора месяца делали новую программу «Письма любви», и скорее всего эта программа и будет проходить по городам России», – поделился Роман.

Напомним, что фигурист пережил тяжелые времена, когда попал в больницу с пневмонией. Он провел в медучреждении 175 дней, а поклонники молились за его здоровье. Из-за развившегося некроза было принято решение об ампутации на руках и ногах.

В августе этого года спортсмен вышел на лед и очень удивил публику в новом шоу Ильи Авербуха. Многие не смогли сдержать слез, когда Костомаров и его жена Оксана Домнина говорили друг другу слова любви и обнимались.

Ранее мы писали о том, как Костомаров в протезах научился быстро подниматься по лестнице, перешагивая через ступень.