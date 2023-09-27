Венок от Элтона Джона и цветы от Пугачевой: друзья открыли памятник Борису Моисееву на Троекуровском кладбище
Алла Пугачева и Элтон Джон прислали цветы в связи с открытием памятника Моисееву.
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Певица Алла Пугачева прислала цветы на открытие памятника артисту Борису Моисееву в годовщину со дня его смерти. Были цветы от британского певца Элтона Джона и российского исполнителя Филиппа Киркорова.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арт-директора Моисеева Сергея Гороха.
Открытие памятника на Троекуровском кладбище состоялось 27 сентября – в день, когда похоронили Моисеева.
Как уточняет StarHit, церемония началась в 15:00. С речью выступили Горох и художник Филипп Трушин.
Киркоров не смог приехать, но прислал венок с ленточкой. На ней было написано: «Боря, год как нет тебя, но в сердце навечно».
На кладбище звучали песни Моисеева.
Ранее Горох рассказал, что согласовывал вариант памятника артисту с Пугачевой. Примадонна также предлагала финансовую помощь, но тот отказался, взяв все расходы на себя.