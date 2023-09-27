Венок от Элтона Джона и цветы от Пугачевой: друзья открыли памятник Борису Моисееву на Троекуровском кладбище

Певица Алла Пугачева прислала цветы на открытие памятника артисту Борису Моисееву в годовщину со дня его смерти. Были цветы от британского певца Элтона Джона и российского исполнителя Филиппа Киркорова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арт-директора Моисеева Сергея Гороха.

Открытие памятника на Троекуровском кладбище состоялось 27 сентября – в день, когда похоронили Моисеева.

Как уточняет StarHit, церемония началась в 15:00. С речью выступили Горох и художник Филипп Трушин.

Киркоров не смог приехать, но прислал венок с ленточкой. На ней было написано: «Боря, год как нет тебя, но в сердце навечно».

На кладбище звучали песни Моисеева.

Ранее Горох рассказал, что согласовывал вариант памятника артисту с Пугачевой. Примадонна также предлагала финансовую помощь, но тот отказался, взяв все расходы на себя.