«Венец безбрачия»: Анфиса Чехова призналась, что никогда не была замужем

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что никогда официально не была замужем. Она заявила, что даже заподозрила у себя «венец безбрачия».

«Пока официально я еще не была замужем. Никто не знает, что мой брак с бывшим мужем не был официально зарегистрирован. У нас была церемония, но мы так и не дошли до официального оформления», —разоткровенничалась Чехова в шоу «Место силы» на ТНТ.

При этом телеведущая отметила, что шесть раз получала предложения руки и сердца, но всегда отказывалась, так как не видела в избраннике того, с кем сможет прожить под одной крышей всю жизнь.

«Мне шесть раз делали предложение, но было такое ощущение в голове, что брак — он один на всю жизнь», - призналась Анфиса.

Вместе с тем, участник программы, экстрасенс Талгат заверил теледиву в том, что никакого венца безбрачия у нее нет. Он пояснил, что у Чеховой есть определенные семейные сценарии, которые могут периодически повторяться.

Анфиса Чехова после развода с мужем, грузинским актером Гурамом Баблишвили предпочитает не распространяться о своей личной жизни. При этом 46-летняя звезда призналась, что мечтает родить второго ребенка, но не рассматривает для себя процедуру ЭКО.