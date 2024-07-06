«Иногда это плачевно заканчивается»: 46-летняя Анфиса Чехова рассказала о желании родить второго ребенка

Телеведущая Анфиса Чехова после развода с мужем, грузинским актером Гурамом Баблишвили предпочитает не распространяться о своей личной жизни. При этом 46-летняя звезда призналась, что мечтает родить второго ребенка.

По словам Анфисы, она не питает иллюзий по этому поводу, так как в ее возрасте забеременеть естественным путем не так просто. Но телеведущая не рассматривает для себя вариант с ЭКО, к которому прибегают многие артисты.

«В моем возрасте — тут как Бог даст. Наверняка знаю одно: я не буду прибегать ни к каким медицинским манипуляциям, чтобы родить еще раз. Как показывает опыт моих коллег, иногда это очень плачевно заканчивается, к сожалению», — сказала Чехова в интервью Леди Mail.ru.

Телеведущая также призналась, что не страдает от одиночества, но не планирует «демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни». Она готова представить публике только будущего супруга или того, от кого забеременеет. Избранник теледивы должен обязательно быть материально обеспеченным человеком, так как нереализованные мужчины ее больше не интересуют.

«У меня нет комплексов по поводу моей личной жизни, и я не обижаюсь, когда кто-то называет меня вечной одиночкой. Это лучше, чем демонстрировать общественности каждого своего ухажера», — разоткровенничалась Чехова.

Ранее Анфиса Чехова отметила пятилетие собаки по кличке «Картошка». Псу преподнесли мороженое с зажженной свечой в виде цифры 5. По словам ведущей, она чуть не сожгла животное – горящая свеча случайно упала на питомца.