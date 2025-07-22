«Венчаться будем?»: сын Наташи Королевой ушел от ответа на вопрос жены Мелиссы

Наташа Королева вместе с сыном Архипом Глушко и невесткой посетила церковь. При этом Мелисса Валынкина нашла удачный момент и задала сыну певицы неожиданный вопрос.

Диалог молодых людей попал на видео, которое опубликовала Королева в личном блоге.

«А мы венчаться будем?» - поинтересовалась Мелисса у мужа.

При этом Архип сделал вид, что не слышал вопроса и поспешил перевести тему. Он обратился к своей звездной матери и попросил ее не снимать в церкви.

«Не снимай, здесь нельзя снимать», - сказал шепотом молодой человек.

Напомним, 21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Архипа и Мелиссы. Дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы родителей жениха. Родственников невесты на торжество не пригласили.

Ранее Наташу Королеву раскритиковали за грязь в косметике, которую показала ее невестка Мелисса. Супруга сына артистки с радостью согласилась сделать обзор на продукты, которыми пользуется звездная свекровь. Мелисса расхвалила косметику, но пользователи заметили, что тени, пудра и другие предметы «выглядят неприятно».