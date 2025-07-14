«Иногда хотя бы протирайте»: певицу Наташу Королеву и ее невестку раскритиковали за грязь

Певицу Наташу Королеву раскритиковали за грязь. Речь идет о новой косметике исполнительницы, рекламу которой она «заказала» у Мелиссы Волынкиной.

Супруга сына артистки с радостью согласилась сделать обзор на продукт звездной свекрови. Мелисса расхвалила косметику, отметив, что сейчас в России такую не купить.

Однако подписчиков удивило не высокое качество косметики, а ее состояние. По мнению поклонников, на опубликованных в соцсети Мелиссы кадрах с рекламой, тени, пудра и другие предметы «выглядят неприятно».

«Иногда хотя бы протирайте косметику, чтобы чисто было, когда открываете», — просят комментаторы.