36-летняя актриса Агата Муцениеце официально подтвердила беременность

Актриса Агата Муцениеце впервые подтвердила слухи о беременности. В личном блоге она опубликовала фотосессию с аккордеонистом Петром Дрангой и дочкой Мией от первого брака с актером Павлом Прилучным. 36-летняя звезда «Закрытой школы» надела облегающее платье, подчеркнувшее заметно округлившийся живот.

На снимках актриса в длинном вязаном платье запечатлена во время прогулки с 41-летним женихом и 8-летней Мией. Девочка нежно прислонилась к животу матери, а Дранга держал за руку.

Ребенок станет третьим для Агаты и первым для Петра.

Ранее сообщалось, что пара планирует расписаться уже в июле. При этом продюсер Сергей Дворцов не исключил, что брак с Дрангой может быть пиар-романом, выгодным каждой из сторон. Тем более что звезды ничем не рискуют и могут подписать брачный договор.

Также в Сети появились слухи, что Муцениеце якобы беременна не от Дранги, а от миллиардера Сулеймана Керимова. Дворцов допустил любой вариант развития событий и напомнил, что недавно обсуждался роман Агаты с богатым мужчиной, который заваливал актрису подарками.