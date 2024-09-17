Плакала под песню «Как молоды мы были»: как прошел юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Москве

Композитор Александра Пахмутова провела юбилейный концерт в Москве. Творческий вечер был посвящен не только скорому 95-летию музыканта, но и памяти ее мужа Николая Добронравова. Портал Kp.ru отметил, что в какой-то момент Пахмутова так растрогалась, что заплакала, когда увидела фото покойного супруга.

Александра Николаевна была не только зрителем на концерте. Во втором отделении она вышла на сцену и сыграла несколько мелодий на рояле вместе с оркестром. Музыка сопровождалась видеорядом из фотографий композитора. В этот вечер были впервые показаны некоторые ее семейные снимки.

По словам директора Фонда Александры Пахмутовой Евгения Малышко, концерт получился очень эмоциональным. На репетиции музыкант даже не смогла сдержать слез.

«Этот концерт задумывался при жизни Николая Николаевича. В некотором смысле, мы исполнили его волю. Конечно, было очень эмоционально. Когда на репетициях зазвучала песня «Как молоды мы были», а на экране – фотография молодых Пахмутовой и Добронравова, Александра Николаевна растрогалась до слез. Расстроилась. Но держится...» - рассказал Малышко.

Директор Фонда также отметил, что Пахмутова была на могиле мужа перед концертом, да и в целом она часто приезжает на кладбище.

Ранее Александра Пахмутова назвала Людмилу Зыкину олицетворением русской души.