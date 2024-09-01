«Великолепно!»: 92-летний Бедрос Киркоров вышел на связь после сообщений о реанимации

Народный артист России Бедрос Киркоров пребывает в бодром состоянии после экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем. В беседе с Telegram-каналом Mash, отец Филиппа Киркорова рассказал, как себя чувствует.

«Великолепно!» - заявил 92-летний артист.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, все ли с ним хорошо.

В настоящее время Бедрос Киркоров находится в больнице под круглосуточным наблюдением врачей, его подключили к кардиостимулятору.

Как рассказала РИА Новости представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, Бедрос настроен оптимистично и уже ждет выписку из больницы.

В 2023 году медики диагностировали у артиста ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. В 2021 году отец поп-короля заразился коронавирусом и был госпитализирован с пневмотораксом.

Ранее появилась информация, что Бедроса Киркорова экстренно доставили в больницу. Артисту стало плохо рано утром 31 августа: он не мог нормально дышать. Рядом оказалась его помощница, которая сразу же вызвала скорую.