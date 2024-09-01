92-летний Бедрос Киркоров находится в реанимации в тяжелом состоянии

92-летний Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подробности приводит РЕН ТВ.

В субботу, 31-го августа, появилась информация о том, что народный артист России был экстренно доставлен в больницу из-за проблем с легкими. По данным Telegram-канала Baza, ему стало плохо рано утром: певец не смог дышать. Рядом оказалась его помощница, которая сразу же вызвала скорую. По предварительным данным, врачи поставили ему диагноз в виде сердечной недостаточности. Сейчас специалисты следят за его состоянием и оказывают необходимую медицинскую помощь.

В итоге Бедроса перевели в реанимационное отделение, так как его состояние теперь оценивают как тяжелое. Артист остается под постоянным врачебным наблюдением.

Ранее мы писали о том, что осенью прошлого года врачи отказались делать операцию на сердце отцу поп-короля. Медики пришли к выводу, что Бедрос Киркоров может просто не перенести хирургическое вмешательство в силу своего возраста.

Также сообщалось, что эстрадный артист Филипп Киркоров рассказал о реакции детей на его татуировки.