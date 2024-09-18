«Великолепная»: Анна Нетребко поразила фанатов фото в день своего 53-летия

«Русалка существует», — подписала пост звезда.

Пользователи соцсетей отреагировали на пост именинницы: «Восхитительная женщина», «Прекрасная русалка, которая очаровала всех нас своим небесным голосом», «Великолепная», «Будьте всегда такой счастливой», «Звезда пленительного счастья», «Вы потрясающая».

26 июня текущего года Анна Нетребко сообщила о разводе с коллегой Юсифом Эйвазовым. Бывшие супруги признались, что это было трудное для них решение, но необходимое. По словам артистов, они будут также вместе воспитывать Тияго, сына звезды от первого брака с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Эйвазов неоднократно рассказывал в интервью, что полюбил мальчика как родного и он очень ему дорог.

Бывшие супруги продолжили работать вместе и выступать на одной сцене. Певец уточнил, что они не остались врагами, а сохранили нормальные человеческие отношения и благодарны друг другу за прожитые годы.

Ранее Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах.