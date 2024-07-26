«Великое заблуждение»: режиссер Хомерики не готов идти на жертвы ради детей

Режиссер Николай Хомерики признался, что не готов идти на жертвы ради детей. При этом у знаменитости четверо наследников. Он дал интервью сайту WomanHit.ru.

Артист поделился подробностями своей личной жизни. Он рассказал, что счастлив в браке с женой Светланой, но не может назвать себя и ее «семейными людьми». Мужчина говорит, что супруга разделяет его взгляды.

«Каждый безумен и разумен по-своему (улыбается). И мы оба разделяем позицию, что не надо идти ни на какие жертвы ради детей. Это великое заблуждение, потому что для них главное, чтобы родители были счастливы», – поделился он.

Николай никогда не думал, что станет многодетным отцом. Но свою жизнь без наследников он не представляет.

«Дети ведь, наряду с естественными обязанностями, дарят смысл жизни, и говорят тебе что-то про настоящее и будущее. В них смотришься, словно в зеркало, одновременно объясняя, что такое хорошо, а что такое плохо», – объяснил мужчина.

Режиссер добавил, что основу воспитания составляет родительский пример. Поэтому взрослым нельзя лицемерить. Кроме того, важное место занимает любовь.

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