«Работаю сейчас больше, чем в юности»: режиссер Наталья Бондарчук раскрыла размер пенсии

Режиссер Наталья Бондарчук рассказала, сколько зарабатывает на пенсии. По ее признанию, она получает 50 тысяч от государства вместе с надбавкой. Но она все равно продолжает много работать.

В беседе с aif.ru кинематографистка поделилась, что из-за жизни в Москве ей положена отдельная выплата от мэра столицы. Основная же часть пенсии – это 20 тысяч рублей. Бондарчук считает несправедливым то, что ее коллеги из регионов, хоть и имеют звания, но получают слишком мало лишь из-за отсутствия московской прописки.

Впрочем, даже этих 50-ти тысяч Наталье не хватает, поэтому она не отказывается от работы. В основном она соглашается на телевизионные проекты, в которых гонорары платят за сутки.

«Лично я работаю сейчас больше, чем в юности. У меня есть дети и уже 7 внуков. Им тоже надо помогать», - рассказала Бондарчук.

Отметим, что многие российские артисты недовольны своей пенсией, поэтому продолжают работать даже в почтенном возрасте. Недавно Раиса Рязанова призналась, что получает лишь 18 тысяч рублей в месяц, и на эти деньги ей «не прожить».