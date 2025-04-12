«Великих так не провожали!»: Лера Кудрявцева возмутилась ажиотажем вокруг похорон Паши Техника

Лера Кудрявцева резко высказалась об ажиотаже вокруг смерти и похорон Паши Техника. В своем Telegram-канале телеведущая возмутилась, что скончавшегося от наркотической зависимости рэпера «провожают как гения», и обругала журналистов.

11 апреля в Москве состоялась церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. Он был известен громкими скандалами и употреблением запрещенных веществ, погубившими его организм. На похоронах певца происходил настоящий ажиотаж: проститься с ним пришли около восьми тысяч поклонников. Некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицу, а кто-то был задержан правоохранителями.

Более того, почитатели творчества Паши Техника даже предложили организовать в Уфе мемориал в его честь как предостережение для молодежи о вреде употребления запрещенных веществ.

Ажиотаж после смерти рэпера ужаснул Леру Кудрявцеву. Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ возмутилась тем, что скандально известного Пашу Техника «провожали как гения».

«А похороны Паши Техника — это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения! Меня в данный момент это дико триггерит», — заявила Лера Кудрявцева.

Телеведущая также обругала представителей СМИ, «воздвигающих на пьедестал» наркозависимого человека.

«Все СМИ только и пишут о Паше Технике. Ребят, вы с ума сошли? У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?» — высказалась знаменитость.

Напомним, Паша Техник ушел из жизни 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. По другой информации, трагедия произошла из-за полиорганной недостаточности.

Ранее сообщалось о том, что рэпер Птаха накричал на бойца ОМОН на прощании с Пашей Техником. Музыкант также обвинил в смерти друга его окружение: «Я надеюсь, что Боженька воздаст по заслугам всем моральным уродам из окружения Паши Техника».