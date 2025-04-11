Рэпер Птаха накричал на бойца ОМОН на прощании с Пашей Техником

Рэпер Птаха накричал на бойца ОМОН, чтобы его пустили на прощание с Пашей Техником. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

11 апреля в Москве прощаются с Пашей Техником, умершим в Таиланде после отравления неизвестным веществом. В храме Петра и Павла собрались родственники, друзья и толпа поклонников. Для обеспечения безопасности на траурной церемонии присутствовал ОМОН. Однако без скандалов не обошлось. Так, рэпер Птаха накричал на бойца из-за того, что его не пускали на прощание.

«Это мой друг. Ты что такое говоришь?» — возмутился артист.

После споров его все же впустили в храм.

В беседе с NEWS.ru рэпер сообщил, что Техник предчувствовал свою смерть. По словам артиста, умерший был добрым человеком, но предпочитал бороться с депрессией при помощи наркотиков.

«Я надеюсь, что боженька воздаст по заслугам всем моральным уродам из окружения Паши Техника. Паша был очень добрый, он закидывал депрессию наркотиками. И предчувствие скорой смерти у него было», — высказался он.

Ранее мать умершего в Таиланде Паши Техника расплакалась у белоснежного гроба сына. Подробности читайте в этой новости.