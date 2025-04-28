Аким Салбиев осудил Сергея Никоненко, назвавшего Михаила Ефремова «убийцей». Об этом сообщает aif.ru.

Весной 2025 года Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Поговаривают, он планирует вернуться к актерской профессии и в скором времени появится на съемочной площадке. В беседе с журналистами Никоненко осудил коллегу, назвал его «убийцей» и заявил, что не выйдет с ним на одну сцену. Режиссер Аким Салбиев, в отличие от многих, защитил Ефремова. Ему непонятно, почему Никоненко жесток к коллеге, несмотря на публичное заявление о прощении.

«Ефремов еще не дошел до квартиры, как все объявили, что не будут с ним ни работать, ни сниматься в одних фильмах, ни играть в одних спектаклях. Мною любимый Сергей Петрович Никоненко – а мы с ним ученики одной мастерской во ВГИКе – сказал: «Простить могу, обнять – нет». Но если вы простили, то чего же не обнять?» — высказался режиссер.

Сам Ефремов не комментировал высказывание коллег про него.

Напомним, Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом. Находясь в колонии, актер регулярно жаловался на здоровье.

Ранее актера Михаила Ефремова заметили курившим на автобусной остановке. Подробности читайте в этой новости.