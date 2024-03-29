«Величайшие потери»: как группа «Пикник» пострадала после теракта в «Крокусе»

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский заявил, что музыканты лишись всех инструментов и декораций к шоу из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Однако он отметил, что все это мелочи по сравнению с унесенными человеческими жизнями.

22 марта в концертном зале Красногорска произошло вооруженное нападение. Террористы открыли огонь по людям, а после подожгли помещение. В тот день в «Крокусе» должны были выступать артисты рок-коллектива «Пикник». На их шоу были проданы все билеты.

Сами музыканты в теракте не пострадали. Их вовремя вывели из здания, когда только началась стрельба. Но в пожаре сгорело все их оборудование.

«Величайшие потери и у группы, и у оркестра. <...> Кроме инструментов, у нас же там все были декорации наши, сценические костюмы, то есть вообще все, что группа собирала по каким-то кусочкам», - заявил Чернышевский NEWS.ru.

Директор также подчеркнул, что члены группы из-за инструментов не переживают. Гораздо больше их волнуют погибшие и пострадавшие в теракте. Напомним, что после трагедии «Пикник» провели концерт в Санкт-Петербурге, все вырученные деньги с которого перевели в фонд помощи жертв «Крокуса».

Ранее стало известно, что группа «Пикник» завершила концерт в Петербурге песней «Там, на самом краю земли».