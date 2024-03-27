Группа «Пикник» завершила концерт в Петербурге песней «Там, на самом краю земли»

Группа «Пикник» завершила благотворительный концерт в Санкт-Петербурге песней «Там, на самом краю земли». Артистов провожали стоя под бурные аплодисменты.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В конце выступления поклонники скандировали: «Спасибо».

Как пишет StarHit, вырученные за выступление средства будут направлены на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе». БКЗ «Октябрьский», где проходило мероприятие, был переполнен.

У входа дежурили сотрудники Росгвардии и ОМОН.

Группа «Пикник» выступила спустя 5 дней после теракта в «Крокус Сити Холле». Напомним, вечером 22 марта террористы открыли стрельбу по зрителям перед концертом коллектива. Погибли 143 человека, более 180 пострадали.

Писатель Захар Прилепин объяснял, что террористы выбрали концерт «Пикника» неслучайно. Он заявил, что сейчас это «группа самого первого ряда».